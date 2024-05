Ibrahimovic detta la via al Milan: FOTO in panchina con il modulo "prescelto"

GettyImages@acmilan

Sono le ore in cui ildovrà sciogliere gli ultimi dubbi sulla panchina per la stagione 2024/25: il nome in pole position è quello di Paulo, quest'anno in Francia al Lille, ogni momento può essere quello buono per l'annuncio dopo che Stefano Pioli è stato abbracciato e salutato da tutto il mondo rossonero a San Siro in occasione di Milan-Salernitana 3-3, ultima di campionato.Quanto all'impronta tattica, il nuovo Diavolo non dovrebbe discostarsi molto dal tridente d'attacco proposto da Pioli, da capire solamente la disposizione dei centrocampisti, se regista e due mezzali oppure due interni e un trequartista. In questo senso,

In realtà, l'ex tecnico della Roma al Lille, un modulo a lui molto caro., cambiano disposizioni e attitudini degli interpreti a centrocampo, ma davanti e dietro le cose rimangono le stesse. E in ultima analisi,