Zlatan Ibrahimovic torna a disposizione di Pioli per Napoli-Milan e nel pre-partita parla a Dazn: "Sto bene, molto bene. La squadra riuscirà a gestire la pressione? Sì, la squadra si è preparata bene e siamo pronti. Speriamo che la partita vada come vogliamo ma siamo contro una squadra forte. E' bello giocare queste partite così cariche. Giocare queste partite dà sempre il brivido? Ogni gara importante. Qui c'è qualcosa di extra, con il pubblico che fa rumore. L’ultima volta che ero qua era vuoto, ora è pieno e speriamo di fare come l’ultima volta che c’ero io. Giocare una bella fetta di partita? Vediamo, vediamo. Se ho già parlato con Pioli? No, decido io (ride, ndr)".