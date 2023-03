Ilè pronto ad affrontare l'Udinese alla Dacia Arena per la 27ª giornata di Serie A e lo farà con. L'indizio arriva direttamente dai social del club rossonero, che pubblica una foto dello spogliatoio con la maglietta dello svedese accompagnata dal gagliardetto che portano in campo i capitani per il consueto scambio. E anche la didascalia dell'immagine porta in quella direzione...