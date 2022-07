Una decina di giorni fa sono state gettate le basi, ora il Milan e Zlatan Ibrahimovic si avvicinano a grandi passi all'ufficializzazione del nuovo accordo: il gigante svedese, che lavora per tornare il prima possibile dopo l'operazione al ginocchio che lo ha interessato alla fine della passata stagione, prolungherà di un anno ancora il suo impegno con i rossoneri.



CIFRE E DETTAGLI - Il rinnovo, abbiamo detto, sarà fino al giugno del 2023. Ibrahimovic, che non ha più lo status di titolare e parte da infortunato, accetta una parte fissa molto bassa, tra il milione e il milione e mezzo, per poi giocarsi l'opportunità di gonfiare la cifra per mezzo dei tanti bonus legati agli obiettivi personali da raggiungere al rientro in campo. Quindi prima guarire, poi convincere Pioli ad affidarsi a lui con Giroud e Origi che partono avanti, infine trascinare ancora il Milan nella difesa del titolo.



SETTIMANA GIUSTA - Dopo il weekend appena iniziato entreremo in quella che dovrebbe essere la settimana della firma per Ibra, mentre la dirigenza del Diavolo si muove per popolare la trequarti rossonera con De Ketelaere, un altro per cui l'egida di Ibra rappresenterebbe un fattore importante per il lancio della carriera. Un altro anno dunque, per provare a raggiungere la seconda stella e chiudere con un trionfo ancora maggiore una carriera scintillante.