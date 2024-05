Milan, Ibrahimovic voleva Xavi

4 minuti fa



Prosegue il toto allenatore in casa Milan. Il club rossonero sa che non può sbagliare il successore di Pioli e, dopo aver mollato la pista Lopetegui, valuta delle alternative. Anche perché uno dei preferiti certi di Ibrahimovic era Xavi ma il tecnico spagnolo ha deciso di onorare il contratto con il Barcellona in scadenza nel 2025.