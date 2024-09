Milan, Ibrahimovic vota Tudor per il post-Fonseca: il borsino da Sarri ad Allegri

GETTYIMAGES

Una fiammella di speranza c’è, seppur piccola, e ora tocca a Fonseca alimentarla vincendo il derby. Il tecnico portoghese sta vivendo un periodo di difficoltà al Milan che era difficile immaginare al 20 di settembre. È la storia di un amore mai sbocciato con parte della dirigenza, dei tifosi e della squadra con un finale che pare ormai scontato. Il sostegno, a parole, è arrivato: Ibrahimovic, nella giornata di ieri, ha parlato a lungo con il tecnico portoghese. Ma questo cambia poco o niente rispetto ai contatti indiretti con i possibili successori dell’ex Lille.

Premessa doverosa: allo stato attuale ci sono diverse idee o soluzioni proposte ma nessun candidato principale.. Zlatan lo stima molto sia per il suo carattere forte che per la capacità di far giocare bene le sue squadre. Igor dovrebbe accettare anche un contratto fino a giugno con opzione per la stagione successiva ed è il candidato potenziale che costa meno d’ingaggio.

LE SOLUZIONI ITALIANE - Il nome di Maurizio Sarri va tenuto in grande considerazione per tre motivi: smania dal desiderio di allenare il Diavolo, gioca un calcio propositivo in linea con la filosofia di Ibrahimovic e ha un ingaggio, tutto sommato alla portata. L’ex tecnico della Lazio non è stato ancora contattato direttamente ma la scelta di lasciare definitivamente Trimboli per affidarsi a un importante agente italiano che ha ottimi rapporti con il Milan rappresenta certamente una scelta strategica chiara. Massimiliano Allegri, per grande parte della tifoseria, sarebbe il miglior candidato possibile per questa situazione del Diavolo ma ci sono dubbi sul rapporto con Ibrahimovic. Nel frattempo il tecnico livornese ha confermato la propria disponibilità.

Sullo sfondo ci sono le candidature di, presente a San Siro per Milan-Liverpool, e di: entrambi i tecnici tedeschi hanno dato ampia disponibilità a subentrare, eventualmente, sulla panchina del Milan. Due nomi che vanno tenuti in lista ma che per ragioni diverse sembrano partire con un leggero ritardo rispetto alle altre opzioni.