Il Milan è partito: la squadra è volata alla volta degli Stati Uniti per la tournée estiva, intanto Elliott programma la ristrutturazione della dirigenza rossonera. Allontanato Marco Fassone, toccherà nelle prossime ore a Massimiliano Mirabelli il saluto al Diavolo e il nuovo presidente Scaroni ha già al vaglio diverse soluzioni per le due poltrone vacanti.



NUOVO DS - C'è meno urgenza per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo, con Leonardo che sta già lavorando dietro le quinte da direttore tecnico (ufficialità nelle prossime 48 ore), ma non mancano candidati. Gradito il nome di Giuntoli come quello di Sogliano, ma rispunta un nome già noto ai rossoneri: secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport infatti, ci sarebbe stata una telefonata cordiale con Ariedo Braida. Una chiamata cordiale, l'ex dirigente milanista ha fatto sapere di stare bene a Barcellona, ma il ritorno non è una pista da escludere a priori: e a Leonardo farebbe comodo un consigliere esperto e prestigioso.



IDEA DOPPIO AD - Capitolo amministratore delegato, al momento tutto derogato a Scaroni che nel frattempo prosegue nei contatti e ha ridotto a due la rosa dei candidati: Ivan Gazidis, partito caro e difficile da strappare all'Arsenal, e l'ex Umberto Gandini, che può lasciare la Roma. Uno dei due, oppure tutti e due: prende corpo anche l'idea di un doppio ad, con Gazidis delegato alla parte amministrativa e finanziaria e Gandini a quella sportivo-istituzionale, con un occhio particolare alla Uefa con la quale ci saranno da ridiscutere i termini relativi al Fair Play Finanziario.