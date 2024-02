Milan, idea Lopetegui: non c'è solo Conte per il dopo Pioli

Redazione CM

Il Milan del futuro salvo clamorosi colpi di scena non avrà Stefano Pioli in panchina per la prossima e le prossime stagioni. L'attuale allenatore rossonero, nonostante i due obiettivi concreti rimasti all'orizzonte, che sono la qualificazione alla prossima Champions e tentare di vincere l'Europa League, pagherà le enormi difficoltà, soprattutto nella gestione degli infortuni e del gruppo, manifestate nei mesi più caldi fra ottobre e novembre. Proprio per questo motivo la proprietà guidata da Gerry Cardinale e dal suo advisor Zlatan Ibrahimovic sta iniziando a sondare il mercato degli allenatori con almeno tre profili forti che si stanno rincorrendo. E nelle ultime settimane ai nomi di Antonio Conte e di Graham Potter si è aggiunto anche quello di Julen Lopetegui.



PIOLI GLISSA - Il primo a glissare sul suo futuro è stato proprio Stefano Pioli che, nonostante le smentite di rito dell'attuale ad Giorgio Furlani, ha spostato il mirino dal mercato, di fatto però confermando le voci sull'addio: "Le mie sensazioni sul futuro non devono interessare, l'importante è essere concentrati sul presente perché il futuro si costruisce dal presente. Sono nel calcio da troppo tempo per lasciarmi destabilizzare, io nel Milan sto benissimo e cerco sempre di dare il mio. C'è una dirigenza, come ogni anno, che a fine stagione saprà valutare e prendere la migliore decisione".







LOPETEGUI PER UN PROGETTO GIOVANE - Il Milan, come riportato da Relevo in Spagna, ha in mente per il futuro un ulteriore step nel progetto di crescita che integri profili giovani e giocatori di grandissima prospettiva che portino però risultati concreti. Proprio per questo il profilo di Lopetegui, ex Wolverhampton, Siviglia, Porto e, anche se per poco, Real Madrid per metodologie e capacità di lavorare con questi profili di giocatori è ritenuto fra i candidati più credibili (non a caso anche il Bayer Leverkusen pensa a lui per il dopo Xabi Alonso). I suoi successi più importanti li ha ottenuti infatti proprio a livello giovanile con la Spagna Under 19 e Under 20 e con l'Europa League vinta con il Siviglia.



CONTE E POTTER - Un profilo che, come detto, non è l'unico. Antonio Conte rappresenterebbe un prototipo di allenatore più pronto per vincere subito almeno in Italia, ma con costi economici più alti e con esigenze nella costruzione della rosa distanti da quella attualmente a disposizione di Pioli. Discorso diverso, invece, per Graham Potter, che è libero da contratto dopo il flop al Chelsea, ma che il percorso più importante lo ha fatto rendendo importante il Brighton grazie a giovani talenti poi o valorizzati da De Zerbi o rivenduti a cifre importanti sul mercato. Un nome che la proprietà americana stima molto anche se anche per lui il discorso economico non sarà da trascurare.