Il Barcellona sta pensando di anticipare già a gennaio un grosso investimento in attacco per un giocatore dal sicuro avvenire: in tale ottica il club catalano sembrerebbe intenzionato a stanziare 50 milioni di euro per il polacco Krzysztof Piatek del Milan oppure 70 milioni per il tedesco Timo Werner del Lipsia, secondo quanto trapela dalla Spagna.