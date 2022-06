Il difensore brasiliano Leo Duarte si avvicina alla scadenza del suo prestito di 18 mesi all'Istanbul Basaksehir, club turco che adesso deve fare i conti con i 5,5 milioni di diritto di riscatto pattuiti nel gennaio del 2021 con il Milan.



TENTATIVO - Costato ai rossoneri 10 milioni di euro nell'estate del 2019, Duarte sta vivendo giorni pieni di interrogativi sul proprio futuro: inizialmente parevano non esserci dubbi sulla volontà dei turchi di proseguire con lui, poi si è registrato un passo indietro. E ad oggi il club della Capitale anatolica sta provando ad ottenere uno sconto abbastanza sostanzioso, sulla linea di quello che il Milan stesso punta ad ottenere dalla Roma per Florenzi. La trattativa va avanti, il contratto di Duarte con il Milan scade nel 2024 e un suo ritorno alla base costringerebbe la dirigenza rossonera ad adoperarsi per trovare al brasiliano una nuova destinazione.