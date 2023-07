Il Milan è scatenato sul mercato, Okafor è il sesto colpo e già si prepara il settimo con l'intesa raggiunta per Chukwueze. Non ci sono solo le entrate però, Furlani, Moncada e D'Ottavio lavorano anche sul fronte delle uscite e uno dei nodi riguarda il futuro di Ante Rebic. L'esclusione dalla tournée negli Stati Uniti ha sancito la rottura con il croato, fuori dal progetto del Diavolo, e ora si cerca una sistemazione per risolvere in estate il rapporto con l'ex Fiorentina e Eintracht Francoforte, il cui contratto con i rossoneri scadrà nel 2025.



SIRENE TURCHE - L'assist arriva dalla Turchia, confermata dall'indiscrezione lanciata dai portali locali: il Besiktas è tornato alla carica. Non una prima volta quanto più un ritorno di fiamma per il club di Istanbul, che già negli scorsi mesi aveva manifestato il proprio interesse per Rebic. Ora però la pista può nuovamente prendere quota, anche se l'ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione del classe '93 è un ostacolo da non sottovalutare: per aggirare il problema il Besiktas punta a un prestito, una formula che potrebbe favorire l'uscita del nativo di Spalato, mentre il Milan preferirebbe ragionare su una cessione a titolo definitivo. Il gradimento c'è e Rebic è fuori dai piani del Milan e di Pioli: la pista turca non è da sottovalutare.