Il Milan è scatenato sul mercato. Dopo la chiusura dell’affare che porterà Noah Okafor a vestire la maglia rossonera, è notizia di questi ultimi minuti che la trattativa tra il Villarreal e la dirigenza meneghina per Samuel Chukwueze è prossima ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca.



BOZZA D’INTESA – Dopo i nuovi contatti che erano previsti per la giornata di oggi, in questi ultimi minuti è stata raggiunta una bozza d’intesa raggiunta tra il club rossonero e la società spagnola sulla base di un trasferimento a titolo definitivo: 25 milioni di euro di base fissa più bonus (per salire sino a 28) e contratto quinquennale pronto per l’esterno offensivo nigeriano. Mancano solo gli ultimi dettagli da definire ma la chiusura dell’affare è prevista nelle prossime 48 ore con la deadline fissata nella giornata di lunedì.



PRIMA OKAFOR, POI SI CHIUDE – Il Milan, forte di un accordo di massima già esistente con l’entourage del giocatore, sta finalizzando gli ultimi dettagli con il Villarreal. Sistemata e ultimata la documentazione definitiva per il trasferimento di Okafor dal Salisburgo, sarà tempo di definire la trattativa per Chukwueze. Lunedì sarà il giorno x per la chiusura dell’affare: l’ala nigeriana si appresta a essere il nuovo rinforzo richiesto e desiderato da Stefano Pioli per la fascia destra. Il classe ‘99 prenderà lo slot di secondo extracomunitario – dopo Loftus-Cheek – vista la partenza del 2004 Boakye, prelevato lo scorso marzo dall’MSK Zilina Africa.