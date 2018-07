A volte ritornano. E riecco il Boca Juniors su Gustavo Gomez. Dopo aver chiuso per Mauro Zarate, attaccante visto in Italia con le maglie di Lazio, Inter e Fiorentina, il club argentino ritorna all'attacco per il centrale paraguiano del Milan. Come scrive abc.com, gli Xeneizes sono pronti a offrire 6,5 milioni per il difensore arrivato due estati fa in rossonero, prelevato dal Lanus, già vicino al Boca lo scorso gennaio. Questa volta, però, il presidente Angelici sembra intenzionato a chiudere.