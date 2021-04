Lodi e Bodo: una lettura veloce potrebbe riecheggiare come un detto latino o un proverbio. Nient'affatto. Non fosse per la lunghezza - o meglio, brevità - e quella d nel finale, non avrebbero nulla in comune.. Loro, ai quali Lodi e Bodo hanno dato i natali,Così uguali, così diversi.. I loro percorsi si intrecciano lungo due linee decisamente oscillanti: avvio in sordina per l'ex Brescia, poi il ruolo di protagonista complice l'infortunio di Bennacer fino ai nuovi problemi delle ultime settimane. Il norvegese, invece, ha mostrato da subito le sue doti importanti, confermando le ottime impressioni iniziali e cavalcando la perfetta forma fisica che trovava origine nel calendario del campionato norvegese, collocato dalla primavera all'autunno.. Pochi, troppo pochi se pensiamo alle difficoltà incontrate dai rossoneri e, nello specifico, dai compagni di reparto come Leao e Rebic.per la fase ad eliminazione diretta di Europa League, quello stesso palcoscenico in cui tanto bene aveva fatto nei primi mesi.. I 30 milioni totali dell'operazione per strapparlo al Brescia hanno riversato sul centrocampista lodigiano un carico di aspettative forse eccessivo. Aspettative che si sono tramutate in una stagione altalenante, condita comunque da prestazioni solide e convincenti.Una scelta non nuova ma per certi aspetti, se si considera quanto la differenza di rendimento in campo - nonostante il diverso progetto sui due calciatori - non appaia così evidente.