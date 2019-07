Nonostante la brusca frenata registrata sul fronte André Silva-Monaco, il Milan non ha intenzione di abbandonare la pista Angel Correa. L'accordo con l'Atletico Madrid, infatti, è a un passo e i rossoneri hanno ribadito al club spagnolo di essere pronti a chiudere l'affare a prescindere dalla cessione del giocatore portoghese.



NODO BONUS - Le parti quindi continuano a trattare, con l'obiettivo di risolvere gli ultimi dettagli economici legati a parte fissa, 40 milioni che l'Atletico vorrebbe alzare ancora, e variabile. Il Milan, infatti, è disposto ad inserire bonus che porterebbero la cifra a 45/48 milioni, mentre l'Atletico continua a chiedere che ne vengano garantiti almeno 50. Distanza minima, sulla quale ci sarà ancora da lavorare per arrivare alla fumata bianca. Ma il segnale importante mandato dal Milan è che la trattativa è tutt'altro che ferma: André Silva o non André Silva, i rossoneri e Correa sono sempre più vicini.