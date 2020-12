Secondo il Corriere dello Sport, il Milan dopo aver perso Szoboszlai sta puntando a due colpi per quanto riguarda invece la difesa. Lovato, Simakan e Kabak sono trattative parallele e si stanno portando avanti.



Il difensore italiano del Verona, che sta prendendo dimestichezza con la serie A, potrebbe già essere pronto a gennaio per nuotare in mezzo agli squali. E il prezzo del suo cartellino può abbassarsi rispetto a quanto si era percepito soltanto alcune settimane fa, ammorbidendo la richiesta del club gialloblù.



Anche Simakan, con lo Strasburgo ripresosi da un avvio difficile in Ligue 1, resta nel mirino. Per Kabak il Milan può puntare su una trattativa al ribasso perché lo Schalke è ultimo, e ancora a secco di vittorie, in Bundesliga.