Che fare con Lucas Paquetà? È questo il dubbio più importante che resta da sbrogliare al'ad del Milan Ivan Gazidis in vista della prossima stagione. Per età e ingaggio rientra al 100% in quello che potrebbe essere il progetto Ragninck, ma il centrocampista brasiliano ha deluso in questo anno in rossonero secondo la Gazzetta dello Sport non è escluso che possa essere lui uno dei sacrificati.