La partita tra il Milan e Leao per il rinnovo del contratto e più aperta che mai. Come ha confermato il talento portoghese in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, i colloqui con Maldini e Massara sono stati costruttivi e hanno portato a un’apertura verso un futuro ancora a tinte rossonere. Serviranno altri incontri cercando di definire quelli che saranno poi gli interlocutori giusti.



FATTORE MENDES - Il Milan conta di vincere la partita grazie un giocatore che può fare la differenza: Jorge Mendes. I recenti contatti per Balde del Barcellona sono una conferma degli ottimi rapporti e della volontà di lavorare bene insieme sul mercato. Maldini e Massara sono convinti che proprio il noto agente portoghese può convincere Leão a rinnovare con il club rossonero a determinate cifre, filtra ottimismo.