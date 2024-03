Milan, il finanziamento RedBird-Elliott: le reali cifre dell'accordo e i dettagli sulla scadenza e sugli interessi

– vendor loan -(avvitata dalla Procura di Milano). In attesa di scoprire quali saranno i prossimi passi dell’inchiesta (con alcuni atti che sono stati trasmessi alla FIGC), possiamo analizzare, grazie ai documenti riportati da Calcio&Finanza, alcuni nuovi dettagli che emergono dal bilancio – al 30 giugno 2024 – di Rossoneri Sport Investment Luxembourg, ovvero la società utilizzata da Elliott per erogare il finanziamento ad ACM Bidco, che a sua volta è stata usata da RedBird per comprare il Milan.Prima di addentrarci nella documentazione ufficiale acquisita da Calcio&Finanza, spieghiamo cosa sia un vendor loan e perché è così rilevante.Nell’ambito delle operazioni di acquisizione societaria,Da un punto di vista strettamente finanziario, consente una riduzione dell’esposizione finanziaria verso il sistema bancario. Da un punto di vista societario, l’acquirente crea in capo ai venditori un vincolo concreto ed economico, che rafforza in maniera significativa le obbligazioni contenute in eventuali patti para-sociali che hanno valenza meramente obbligatoria. Per il venditore, invece, costituisce una forma di pagamento differito del prezzo che è comunque certo, a differenza di altre forme utilizzate in questo genere di operazioni, che condizionano il pagamento del prezzo al verificarsi di eventi futuri e incerti. In sostanza,– Dopo la dovuta spiegazione, addentriamoci nella documentazione consultata da Calcio&Finanza. Come si può leggere all’interno del documento, al 31 agosto 2022, la Società ha stipulato un accordo di prestito con ACM BIDCO B.V. per un importo pari a 560 milioni di euro.– 2025 -. In data 27 gennaio 2023, dopo un accordo di assegnazione maturato con Project Redblack S.a.r.l.,(ovvero una cifra pari a 526 milioni e 515 mila euro)Il rimanente 4,27% va riferito alle quote di competenza di Blue Skye, il socio di Elliott per il controllo del Milan, con il quale lo stesso Elliott ha ben 11 cause – tra Italia, Lussemburgo e Stati Uniti – attualmente in corso, una delle quali ha fatto partire l’inchiesta da parte della Guardia di Finanza e l’indagine della Procura di Milano.Tornando al bilancio di Rossoneri Sport Investment – e tralasciando i vari atti giudiziari tra Ellliott e Blue Skye – degli altri aspetti interessanti sul vendor loan. Come viene sottolineato nella documentazione acquisita da Calcio&Finanza,e che, con effetto dal 6 marzo 2023, non saranno pagabili o matureranno interessi o interessi di mora, secondo tutta la documentazione finanziaria acquisita tra le parti.