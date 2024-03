Milan, si valuta un super colpo a zero dall’Atletico Madrid

La priorità sul mercato estivo per il Milan sarà il nuovo centravanti con il quale aprire un ciclo ma ci sarà spazio anche per un nuovo innesto in difesa dato il sempre più probabile addio di Kjaer. Tra i profili valutati dalla dirigenza rossonera c’è anche quello dell’esperto difensore spagnolo Hermoso che dovrebbe lasciare l’Atletico Madrid a parametro zero in estate.