Il Chievo Verona insiste per Matteo Gabbia. Come scrive Tuttosport, i gialloblù hanno messo nel mirino il difensore centrale del Milan, la scorsa stagione alla Lucchese: al momento i rossoneri non lo cedono, ma dopo il 15 agosto la trattativa entrerà nel viva, quando i piani della società meneghina saranno più chiari, almeno per il reparto difensivo.