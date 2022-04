A differenza di Maldini, Massara e Moncada, il contratto di Ivan Gazidis non è in scadenza alla fine di questa stagione sportiva, bensì a fine novembre 2022. Con l'inserimento di Investcorp il ruolo dell'ad, almeno inizialmente, non dovrebbe cambiare e solo in prossimità della scadenza del contratto saranno fatte delle valutazioni a riguardo. Lo riporta Repubblica.