Ed è normale che sia così per un giocatore che sembra già che giochi da una vita ma che compirà soltanto 21 anni il prossimo 8 maggio., una caratteristica che è stata evidenziata da un grande centrocampista del passato rossonero,nella storia del club. Ha un talento super ed è giovanissimo, deve solo avere più personalità".che, appunto perché è ancora alla ricerca di una maturità e di un equilibrio, a voltecome quella commessa con la maglia dell'Under 21, un'ingenuità che è costata a Tonaliper il pestone rifilato a un avversario nella gara d'esordio degli Europei di categoria contro la Repubblica Ceca, per cui ha rimediato il rosso diretto in partita.In conseguenza di questa squalifica,, per riprendere la preparazione con la squadra di Stefano Pioli, insieme ai giocatori che non sono impegnati con le rispettive nazionali., Tonali si appresta a vivere le ultime 10 giornate di questo campionato con il Milan. Dieci turni decisivi: per i rossoneri per conseguire gli obiettivi stagionali di squadra (il ritorno in Champions innanzi tutto, con il sogno scudetto ancora sullo sfondo), e per Tonali per proseguire nella ricerca di un equilibrio che possa portarlo presto alla maturità calcistica. Per diventare a tutti gli effetti uno dei cardini della squadra rossonera per il futuro: