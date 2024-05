Milan, il futuro di Zeroli dipende da un fattore

Kevin Zeroli, capitano del Milan Primavera, ha di recente messo la propria firma sul rinnovo del contratto, segnale inequivocabile di come il club rossonero creda nelle capacità del centrocampista nativo di Busto Arsizio per il futuro. Tra qualche settimana verrà presa una decisione sul suo futuro, se sarà nell’under 23 o in prima squadra. Molto dipenderà dal parere di quello che sarà il nuovo allenatore del Milan.