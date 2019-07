Non solo Borja Valero. Dopo aver sondato nella giornata ieri la disponibilità del centrocampista dell'Inter a trasferirsi in rossoblù , oggi la dirigenza del Genoa avrebbe avuto un incontro con l'entourage di un altro esperto regista domiciliato nel capoluogo lombardo, anche se in questo caso sulla sponda rossonera del Naviglio.



Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito, gli uomini mercato del Grifone oggi pomeriggio avrebbero parlato con i rappresentanti di Lucas Biglia. Convincere il Milan a privarsi del centrocampista argentino non sarà tuttavia un'impresa semplice. Nonostante un contratto in scadenza tra 11 mesi Biglia non è infatti considerato come un esubero dell'attuale rosa rossonera tanto che il Diavolo sarebbe disposto a lasciarlo partire solo a fronte di una importante contropartita economica.