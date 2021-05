Un autentico bagno di folla, ancora più imponente di quello che aveva accompagnato la partenza della squadra per Torino, prima dell'impresa sul campo della Juventus. Il Milan, che negli ultimi 90 minuti del campionato si gioca la possibilità di qualificarsi per la prima volta in Champions League da 8 anni a questa parte, ha ricevuto sin dalle prime ore del mattino l'abbraccio dei suoi tifosi, che hanno raggiunto in massa il centro sportivo di Milanello per suonare la carica.



Sono circa 4.000 i sostenitori milanisti che si sono dati appuntamento all'esterno del quartier generale del Milan e che dovrebbero ricevere a loro volta il saluto di Pioli e dei propri calciatori nel corso della mattinata. C'è voglia di fare un'altra impresa per prendersi un piazzamento che, dopo un'annata vissuta stabilmente nei quartieri alti della classifica, potrebbe rappresentare la svolta per il progetto targato Elliott e portato avanti da Gazidis, Maldini e Massara.