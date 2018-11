Dopo mesi di attesa, trattative, contatti in quel di Londra,. Da oggi il 54enne dirigente sudafricano ricoprirà ilUn ingaggio da top player-- e un curriculum da fare invidia a molti. Laureato ad Oxford,La medesima sede dove è arrivato, quattro mesi fa, il siluramento di Marco Fassone e che ha visitato nella giornata di ieri, per prendere contatto con l'ambiente.Avrà il compito di fare da collante tra l'area tecnica ed Elliott, sarà lui a informare sul budget che la proprietà intende mettere a disposizione sul mercato.Gazidis è un uomo di fiducia della famiglia Singer, proprietaria del fondo Elliott. Quanto fatto all'Arsenal ha impressionato il fondo anglo-americano: fatturato raddoppiato, bilanci positivi, enormi sponsorizzazioni. Gli stessi risultati adesso li aspettano per il Milan che con il club di Londra ha in comune lo sponsor Fly Emirates.Ma non solo: è previsto un incontro con Puma per presentare un nuovo business plan.Progetti chiari ed ambiziosi, sono alte le aspettative del Milan nei confronti del loro nuovo amministratore delegato.