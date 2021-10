Nel bene e nel male riesce sempre a lasciare il segno.. Lo svedese ha chiuso la partita con un destro a giro che lo fa diventare il quarto quarantenne a segnare in serie A dopo Silvio Piola, Alessandro Costacurta e Pietro Vierchowod. Ha fatto tutto lui: un assist visionario per Leão, un autogol clamoroso che ha rimesso in partita i ragazzi di Mihajlovic e la rete che ha messo al sicuro il risultato.. Zlatan riesce sempre a essere determinante, come già gli era successo in stagione nello scampolo di partita giocato contro la Lazio. Ma la prestazione offerta ieri sera è quasi paradossale:Perché Ibrahimovic è stato a lungo un corpo estraneo alla contesa, molto preoccupato di non incappare in un altro infortunio. Non ha quasi mai messo la gamba nei contrasti, ha sempre rinunciato a scattare sui suggerimenti in profondità. I compagni lo hanno cercato fin troppo, attirando le urla di Pioli. Tanti palloni sui piedi che avevano la conseguenza di rendere troppo lento e prevedibile lo sviluppo della manovra. Zlatan ha giocato sempre fuori dall’area, alla Totti per intenderci, senza avere quel tipo di gioco allo stato attuale. L’obiettivo ora è quello di ritrovare presto una condizione fisica accettabile, la sensazione è che la versione vista ieri rischia di diventare più un peso che un valore nelle prossime sfide di campionato.