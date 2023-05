16,5 milioni di euro più interessi per un totale (comprese le spese legali) di 22 milioni di euro. È questa la cifra che i vari tribunali sportivi internazionali hanno confermato come sanzione nei confronti di Lille e Rafael Leao per il suo trasferimento in Francia dopo essersi svincolato dallo Sporting Lisbona.



Secondo la Gazzetta dello Sport, il Lille ha dato disponibilità a versare in toto questa cifra al club portoghese liberando di fatto il giocatore (che poi potrebbe mettere nero su bianco il rinnovo con il Milan). Lo Sporting, tuttavia, sta facendo ulteriormente muro poiché vorrebbe ricorrere nuovamente in tribunale affinché gli venga riconosciuta una cifra più alta ovvero di 45 milioni di euro che all'epoca dei fatti era la clausola rescissoria presente nei contratti di Leao in Portogallo.