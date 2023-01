Tiémoué Bakayoko potrebbe lasciare il Milan prima della fine del mercato. Il centrocampista francese, fuori dai piani di Pioli, sta parlando con il Lione, che cerca un nuovo rinforzo in mezzo. Dopo il fallimento della trattativa con l'Adana Demirspor e dopo la scelta della Cremonese di non chiudere l'affare, si è mosso il club del presidente Aulas. Oggi l'ex Chelsea, in una storia su Instagram, ha lanciato una provocazione: "Annuncio: siete pronti a investire nella mia carriera?". Il Milan aspetta novità: se dovesse trovare l'accordo con l'OL, rescinderebbe il contratto con i rossoneri.