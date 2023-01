Durante la puntata della Bobo Tv, Antonio Cassano ha attaccato Max Allegri, allenatore della Juve, ricordando i tempi in cui era suo allenatore al Milan.



"Continuo a dirlo. Io l’ho avuto due anni come allenatore e si dedicava a niente. Nel senso: ‘Pirlo decidi, Nesta e Thiago Silva difendete'. Ha sempre allenato dei giocatori stratosferici dove si andava ad interpretazione e si vincevano le partite. Lo ha fatto anche nei cinque anni di Juve. Però quando lui deve dare un’idea, far giocare la squadra e anche evolversi, non ci riesce. È rimasto ancora a quel tipo di calcio e quel tipo di giocatori. Il Monza gli ha fatto una faccia così, e io non posso pensare che con quella squadra là e poi le dichiarazioni dove dice che si deve salvare. Sta facendo una fatica allucinante da un anno e mezzo, non riesce a fare tre passaggi".