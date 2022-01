Il mese di giugno e con esso il mercato della prossima estate è ancora lontano, ma ancheSe gennaio vedràimpegnati a completare il reparto dei difensori centrali, complice il grave infortunio occorso a Kjaer e l'incertezza legata alla trattativa per prolungare il contratto in scadenza di Romagnoli, tra 6 mesi i dirigenti rossoneriE per quest'ultimo, in via Aldo Rossi si sono mossi e si stanno muovendo col dovuto tempismo.per 8 milioni di euro più bonus - lasciato ancora per questa stagione in Francia per proseguire il suo percorso di crescita -come centrocampista di costruzione., prodotto doc del settore giovanile rossonero, per il quale è stato studiato un programma di sviluppo che sta pagando i suoi frutti. Pordenone, Spezia e ora Torino:, grazie all'ottimo lavoro svolto con lui negli anni da allenatori come Tesser, Italiano e Juric.- Non solo semplice incursore a suo agio principalmente in una mediana a tre, ma sempre più centrocampista a tutto tondo, capace sia di recuperare un'infinita di palloni sia a proporsi come soluzione offensiva per la propria squadra. Soluzione ideale in vista di una possibile partenza a fine stagione di Kessie e per completare una batteria di "centrali" che ancora non ha potuto contare sul miglior Bakayoko. Una crescita esponenziale che ha stupito persino i granata, che gradirebbero trattenere anche per il futuro Pobega ma che rischiano di scontrarsi con la ferrea volontà del Milan di riportarlo alla base. ", ma questo lo sapevamo già l’anno scorso. Gli mancava ancora qualcosina e questo qualcosina va solamente con le partite, non potevamo promettergli di giocare così tanto come sta facendo col Torino.in occasione del meeting online di AIMC, confermando le anticipazioni di calciomercato.com sul futuro disegnato per Pobega. Il cui profilo potrebbe convertirsi come preziosa carta da giocarsi per registrare una significativa plusvalenza a bilancio o per provare a superare l'Inter nel derby di mercato per. Ma la scelta del Milan appare chiara: il centrocampista di domani sta nascendo in questi mesi.