La prima di campionato dopo la “sosta forzata” dovuta alla pandemia ci ha restituito un Milan tonico e compatto, probabilmente il migliore dell’intera stagione. È un paradosso se si pensa che questa squadra è composta da numerosi giocatori che sanno già di andare via, un allenatore già di fatto sostituito e addirittura dirigenti partenti. Uno dei migliori, ad esempio, è stato Jack Bonaventura, autore del raddoppio e trascinatore di questa e molte altre battaglie degli ultimi anni.Il Milan di Lecce sembra quasi che sia una squadra cheProbabilmente, anzi sicuramente, le scelte da parte della proprietà sono già state fatte e partite come quella di Lecce non cambieranno nulla delle decisioni già prese.Il temuto effetto di “rompete le righe” anticipato non si è visto a Torino, né tantomeno a Lecce. La speranza è che questa dedizione e questo impegno rimangano inalterati da qui fino alla fine della stagione, al di là dell’obiettivo della qualificazione all’Europa League che può essere più o meno importante. Certo gli avversari delle prossime gare non saranno “morbidi” come questo Lecce “da divano”, stando alla definizione del mister Liverani. Gli spazi che lasciano i padroni di casa sono l’ideale per Rebic e Castillejo, tra i migliori dei rossoneri.. Il risultato finale non lascia spazio a polemiche e retro pensieri, ma risulta davvero incomprensibile l’abbaglio del fischietto romano che regala un penalty a Mancosu. In confronto il rigore concesso alla Juve in Coppa Italia dallo stesso Valeri prima della sosta era nettissimo. Il Milan è bravissimo a reagire alla trasformazione di Mancosu e in pochi minuti chiude la pratica con Bonaventura e Rebic. Nel finale c’è addirittura spazio per il gol di Leao, al quale Pioli stenta a dare fiducia.L’unica nota stonata della serata salentina è l’infortunio di Kijaer, vista la penuria di difensori centrali, tra i quali Romagnoli è pure in diffida. Il giovane Gabbia ha fatto la sua buona figura a Lecce ma ci sarà da testarlo contro avversari più duri come la Roma in arrivo tra 6 giorni a S. Siro. Per la prima volta il Milan a Lecce è riuscito a trovare in maniera disinvolta la via del gol anche senza Ibrahimovic. A proposito dello svedese nessuno si sbilancia ancora né sui tempi di recupero né sul prolungamento del contratto di altri due mesi.E per ora di rinnovi e prolungamenti si è sempre e solo parlato. Anche troppo.