. Il franco-algerino è stato finora una sorta dinella squadra di Pioli. Arrivato con squilli di trombe e protagonista di un incoraggiante precampionato, poi è sparito quando si è iniziato a fare sul serio.. Ora però che i big sono ancora impegnati ai Mondiali e che si scaldano i motori per la ripartenza a gennaio, il ventiduenne di Vitry-sur-Seine è riapparso.- Lo ha fatto a suo modo, con un gol che solo un giocatore di alto livello può permettersi. Certo, eppure la rete di Adli si è lasciata guardare. Al 50’, con un’iniziativa personale,un gol che può essere una ripartenza o forse un nuovo inizio. I milanisti hanno rivisto quel trequartista che aveva incantato in estate con uno stile e un flow tutto suo. Il comune denominatore è che sia nel pre-campionato che in questa inusuale pausa le gare contavano poco e, condizioni in cui Adli pare per ora trovarsi meglio. Quando si è iniziato ad aumentare la velocità delle giocate, quando il pressing avversario è stato più feroce e c’è stato meno tempo per pensare alla mossa giusta da fare in campo, allora- Chiuso sulla trequarti e non ancora ritenuto pronto per giocare in mediana, Adli è parso un pesce fuor d’acqua in questa prima parte della stagione: non è un caso che abbiaCon il Lumezzane, Pioli ha dato ampio spazio agli esperimenti. I suoi si sono messi in campo con. Da casa Milan continua a trapelare fiducia nelle sue capacità e nel fatto che possa tornare utile ma,. La società, che lo aveva bloccato un anno fa nel mercato di gennaio per poi farlo arrivare a giugno, sta facendo delle valutazioni per il suo futuro.dove potrebbe crescere allenandosi con i campioni d’Italia in carica ma è chiaro che il giocatore possa volere più minuti. Sono ancorama, nel caso, Maldini e Massara preferirebbero tenerloL’ultima sua immagine prima di quella del gol di oggi era una storia, postata su Instagram da, in cui lo si vedeva allenarsi e sfogarsi contro un pungiball. Come a dire che Adli fosse pronto a. Il gol è il secondo indizio, per gennaio Pioli potrebbe trovarsi in casa un nuovo acquisto.