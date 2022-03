Ismael Bennacer si è espresso così sui propri canali social: "Miei fratelli e sorelle algerine,il calcio è uno sport magico, ma anche crudele e ingiusto. Come tutti, sono abbattuto per la sconfitta di ieri. Ma una cosa è sicura, sono e sarò sempre fiero di combattere per voi. Grazie per il sostegno che ci date, nei momenti belli e in quelli brutti. In tutte le circostanze, ci rendete ancora più fieri di rappresentare l'Algeria. Questa sconfitta fa male ed è difficile da dimenticare, ma bisogna voltare la pagina, alzare la testa e pensare alle prossime occasioni. Restiamo uniti e solidi, arriveranno giorni migliori e i nostri colori brilleranno di nuovo. Faremo tutto per darvi quello che meritate. Si vince insieme, si perde insieme e ci si risolleva insieme".