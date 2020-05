lancia un messaggio. Tornato in Italia per trascorrere l'isolamento a Milanello, l'attaccante svedese su Instagram cita il monologo dinel settimo episodio della docu-serie 'The Last Dance': "Ora sapete com'è giocare con un vincente. O vi piace o non vi piace. E se non vi piace, allora non giocate".