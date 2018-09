Nel post-partita è arrivata la lucida analisi di Leonardo, direttore generale dell’area tecnico-sportiva del club di via Aldo Rossi, il quale ha dichiarato: 'Dobbiamo cambiare la mentalità da settimo posto, sia in società che in campo. Possiamo ottenere risultati importanti-le parole di Leonardo riportate da Tuttosport- anche in questa stagione e dobbiamo fare un segnale già nelle prossime partite. Non è una scusa, ma se andiamo a vedere negli ultimi cinque anni il Milan è finito sempre lontano dalla testa della classifica ed è normale perdere la convinzione da grande squadra. Oggi potevamo finire il primo tempo sul 2-0, mentre quando siamo tornati avanti sul 2-1 ci è venuto il braccino',