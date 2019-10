L'esclusione di Rafael Leaofa rumore nel Milan. Secondo quanto riferito da Sky Sportnel pre partita della sfida contro il Genoa, Giampaolo ha preso questa decisione per pura scelta tecnica. Non c'è alcun problema fisico dietro alla panchina per il portoghese; gioca al suo posto Bonaventura perché l'allenatore lo ha visto meglio.