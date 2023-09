We are pleased to confirm the signing of @ANSUFATI on a season-long loan from @FCBarcelona! — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 1, 2023

Il faticoso addio dialsi è concretizzato. Il giocatore è ufficialmente del Brighton di De Zerbi in prestito per una stagione. "Siamo lieti di confermare la firma di Ansu Fati in prestito stagionale dal Barcellona. Il ventenne ha collezionato 36 presenze nella Liga la scorsa stagione con il Barça, assicurandosi il primo titolo in quattro anni.