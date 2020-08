Il Milan aspetta e spera nel sì di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese non ha ancora dato una risposta all'offerta del club rossonero per rinnovare il contratto in scadenza e quindi oggi non ci sarà al raduno a Milanello.



PIANO B - Intanto i dirigenti non restano fermi e si guardano attorno sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, le piste alternative portano in Spagna a Madrid: in cima alla lista dei desideri per l'attacco ci sono il serbo Luka Jovic del Real e l'argentino Angel Correa dell'Atletico, già trattato la scorsa estate da Paolo Maldini.