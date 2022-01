Dopo la vittoria del Milan sulla Roma, per i rossoneri è già tempo di pensare al Venezia. Stefano Pioli dovrebbe confermare gran parte della formazione che ha battuto i giallorossi: Maignan in porta, difesa obbligata con Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez, in mezzo Tonali e Bakayoko, Ibrahimovic davanti, supportato da Messias, Diaz e uno tra Leao e Saelemaekers a sinistra.