Noah Raveyre, professione portiere, sarà il primo colpo dell’era Geoffrey Moncada. Il portiere classe 2005 firmerà nei prossimi giorni un contratto pluriennale con il Milan. Un acquisto di prospettiva e a parametro zero, in piena linea con la nuova politica societaria; il calciatore francese arriva dal Saint-Etienne, club nel quale militava dal 2018 dopo gli inizi al Le Puy Foot 43 e col quale ha collezionato nel corso di questa stagione la prima presenza da professionista in Ligue 2.