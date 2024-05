Milan, il progetto Under 23 è pronto: da Kirovski e Bonera a Camarda e Zeroli, tutti i dettagli

Getty

Il progetto è pronto in ogni dettaglio ed è anche il frutto del lavoro iniziato con gli ex Maldini e Massara. Il Milan attende solo di ottenere lo slot dalla Lega Pro per dare vita alla sua Under 23. L’idea è quella di valorizzare i tanti giovani che si sono affacciati in Prima squadra nel corso dell’ultima stagione in un campionato professionistico cercando sempre di perseguire quel percorso iniziato nel settore giovanile.



LE SCELTE - Daniele Bonera sarà l’allenatore dell’Under 23, decisione presa in forma definitiva. E non è un caso che l’attuale membro dello staff tecnico di Stefano Pioli sia stato pizzicato a più riprese a guardare dal vivo sia l’Atalanta Under 23 che la Juventus Next Gen. Zlatan Ibrahimovic ha portato il suo amico Jovan Kirovski nel ruolo di direttore sportivo: l’ex Los Angeles Galaxy attende solo il via libera per raggiungere Milano e iniziare questa nuova avventura.

Il Milan intende annunciare tutto il progetto, fornendo dettagli sugli obiettivi e svelando i nomi dei protagonisti, appena arriverà lo slot da parte della Lega Pro.