Nessun rischio. Il Milan non ha intenzione di forzare il recupero degli infortunati, anche se la coperta, al momento, è corta. Tolti Calabria e Florenzi, che torneranno a disposizione nel 2023, e Ibrahimovic, per il quale verrà fatto il punto a dicembre, Pioli conta di recuperare perdine importanti per le prossime partite. Ma non per il Verona, in calendario domenica 16 ottobre alle 20.45infortunatosi al polpaccio durante Francia-Austria dello scorso 22 settembre. Il portiere è clinicamente guarito, ma non ha avuto ancora l'ok per allenarsi in gruppo. Non è una sorpresa, ormai è una questione di tempo, salvo sorprese tornerà tra i convocati per il match contro il Monza, sabato 22 ottobre alle 18.Contro la squadra di Palladino dovrebbe tornare a disposizione anche Charleche ha saltato la partita con il Chelsea per un risentimento muscolare e non sarà rischiato per la trasferta al Bentegodi. Dovrà invece attendere qualche giorno in piùsarà una soluzione per Pioli martedì 25 ottobre, quando il Milan sfiderà la Dinamo a Zagabria, in un match chiave per la qualificazione agli ottavi di finale. Una sfida che Tomori salterà per squalifica.