Il Milan lavora sul campo per mantenere il primato in classifica ma anche per blindare i gioielli della rosa. Per quanto concerne Bennacer l’accordo è stato trovato da due mesi e va solo ufficializzato. Molto vicino anche quello di Leão che metterà la firma sul nuovo contratto con i rossoneri entro il termine della

stagione. Maldini vuole premiare anche Pierre Kalulu con un nuovo accordo fino al 2026 con sostanziale aumento dell’attuale ingaggio.