Il Milan è pronto ad affrontare le trattative per i rinnovi dei contratti. A fine mercato dovrebbe entrare nel vivo la vicenda Donnarumma, con i rossoneri comunque ottimisti per l'esito finale; così come Calhanoglu, dopo la visita del suo agente in sede nei giorni scorsi, dovrebbe firmare il prolungamento con aumento dell'ingaggio intorno ai 4.5 milioni. Attesa anche per il rinnovo di Calabria, fra le rivelazioni di questa prima metà di stagione: sempre secondo Tuttosport, il terzino dovrebbe allungare l'accordo dal 2022 al 2025, alzando l'ingaggio da 1.1 a 2 milioni.