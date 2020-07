Tuttosport fa il punto sul mercato dei terzini a casa Milan. Sulla sinistra si cerca un vice Theo Hernandez (potrebbe tornare in auge Robinson del Wigan), mentre a destra si devono capire le posizioni di Conti e Calabria. Se non dovessero arrivare proposte, il Milan potrebbe continuare con loro ma non vengono mollati i profili di Emerson del Betis (ma di proprietà del Barcellona che vuole 30 milioni) e di Denzel Dumfries del PSV Eindhoven, per il quale gli olandesi chiedono 18 milioni.