Milan, il Real Madrid è la conferma: non solo Camarda, sta formando talenti internazionali

I risultati a livello giovanile non contano, ciò che più conta è da sempre il percorso, ma più questo si protrae nel tempo e più i vantaggi aumentano per i ragazzi che lo percorronobattendo ai quarti di finale il Real Madrid ai calci di rigore. Ma il risultato come detto, va oltre il concetto che c'è alle spalle, perchè oggi più che mai è la riprova chea prescindere dai nomi più o meno chiacchierati che ne fanno parte.È chiaro che distiamo già sentendo ampiamente parlare e ne sentiremo ancora parlare in futuro (nonostante oggi sia stato fra i peggiori in campo e forse anche questo dovrebbe farci riflettere), ma l'attaccante classe 2008 non è l'unico nome di questo gruppo che arriverà. Il portiere, il capitano Kevin, gli esterni, ma anchegià visti in prima squadra sono solo alcuni dei nomi destinati a fare il salto.Va detto, in campionato il Milan non sta ottenendo gli stessi risultati, maE qui si torna al discorso del percorso, perché il risultato non conta, ma quello che conta è il bagaglio di esperienza che questi ragazzi si stanno costruendo di giornata in giornataE se a questo aggiungiamo cheil discorso di "sviluppo" di questi ragazzi si completa. L'anno scorso il Milan perse in semifinale, quest'anno se la giocherà con ancor più consapevolezza con qualche ragazzo che già un anno fa era in campo contro l'Hajduk Spalato. Macon più possibilità sempre più concreta di arrivare per davvero a coronare i propri sogni. Chi in Serie A, chi in serie minori, chi magari all'estero perché no, ma comunuqe arrivando.