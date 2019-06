Il quotidiano spagnolo AS si sofferma sul futuro di Dani Ceballos, giocatore che interessa al Milan. La situazione - si legge - è complessa, perché Florentino Perez crede molto nelle potenzialità del giocatore, mentre Zidane vorrebbe cederlo. Non è ancora chiaro come Ceballos lascerà il Real Madrid questa estate, ma una cosa è certa: i Blancos non ascolteranno offerte inferiori a 50 milioni di euro.