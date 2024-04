Milan, le condizioni di Kjaer e Thiaw. Maignan ha lavorato in gruppo

L'articolo prosegue più sotto.

hanno tenuto in ansia i tifosi del Milan nel pomeriggio di ieri quando, al termine della gara pareggiata per 3-3 contro il Sassuolo era arrivata la notizia dei problemi ai flessori accusati da parte di entrambi nel corso della partita. Oggiper entrambi, con gli esami strumentali che hanno escluso lesioni.

che sì, non ha riportato lesioni muscolari, ma dovrà comunque osservare un periodo di riposo che sicuramente gli faràe che vedreanno il Milan affrontare la Roma per ribaltare la sconfitta per 1-0 subita in casa all'andata. Probabile che l'ex-Atalanta rimanga ai box anche per il derby contro l'Inter.Niente di serio, come già ipotizzato a fine gara, per il difensore tedesco per cui i controlli erano soltanto una routine per scongiurare problemi più seri rispetto al crampo accusato a fine partita. Thiaw sarà a disposizione di Pioli per la Roma, così come Mike Maignan che invece dopo aver saltato la gara con il Sassuolo per affaticamento muscolare, oggi è tornato a lavorare con il gruppo.